“Il Napoli mi voleva”: la confessione è un rimpianto per i tifosi, ora è uno dei migliori in Premier

Una dichiarazione che spiazza a distanza di cinque anni dalla trattativa. Il difensore brasiliano, ora protagonista in Premier League, ha confessato che il Napoli è stato vicino al suo acquisto nell’estate del 2020, con Gattuso – allora sulla panchina azzurra. Il difensore in questione è Gabriel: quest’ultimo ha svelato anche un retroscena da non credere.
“Gattuso mi chiamava tutti i giorni”, la dichiarazione del difensore dell’Arsenal
Attualmente è tra i centrali più forti in Europa. Gabriel è il leader della difesa dell’Arsenal di Arteta, il calciatore imprescindibile della sua retrovia. Eppure tutto questo poteva non accadere mai.
Infatti, come confessato stesso dal giocatore, ospite di un podcast brasiliano, il Napoli è stato molto vicino a chiudere la trattativa nell’estate del 2020, quando Gabriel vestiva ancora la maglia del Lilla, compagno di squadra di Victor Osimhen. Ma anche l’Everton del suo attuale allenatore del Brasile, Carlo Ancellotti, lo ha cercato. Di seguito le sue parole:
“Gattuso mi chiamava tutti i giorni, tutte le mattine, mentre Ancellotti tutti i pomeriggi. Gattuso diceva che mi voleva a tutti i costi e che sarebbe arrivato anche Osimhen. Mi chiamò poi Edu Gaspar (ex dirigente Arsenal) e non sapevo cosa fare. Il Napoli offriva più di tutte le altre, l’Everton di meno. Mi consigliavano il Napoli perché ci sarebbe stata la possibilità di vincere, ma non potevo dire di no all’Arsenal. E poi c’erano anche già diversi brasiliani in rosa”.