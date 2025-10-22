“Il Napoli mi voleva”: la confessione è un rimpianto per i tifosi, ora è uno dei migliori in Premier

Una dichiarazione che spiazza a distanza di cinque anni dalla trattativa. Il difensore brasiliano, ora protagonista in Premier League, ha confessato che il Napoli è stato vicino al suo acquisto nell’estate del 2020, con Gattuso – allora sulla panchina azzurra. Il difensore in questione è Gabriel: quest’ultimo ha svelato anche un retroscena da non credere.

“Gattuso mi chiamava tutti i giorni”, la dichiarazione del difensore dell’Arsenal

Attualmente è tra i centrali più forti in Europa. Gabriel è il leader della difesa dell’Arsenal di Arteta, il calciatore imprescindibile della sua retrovia. Eppure tutto questo poteva non accadere mai.

Infatti, come confessato stesso dal giocatore, ospite di un podcast brasiliano, il Napoli è stato molto vicino a chiudere la trattativa nell’estate del 2020, quando Gabriel vestiva ancora la maglia del Lilla, compagno di squadra di Victor Osimhen. Ma anche l’Everton del suo attuale allenatore del Brasile, Carlo Ancellotti, lo ha cercato. Di seguito le sue parole: