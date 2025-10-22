“Tensione e pressione”: caso Lucca, nuova sentenza in queste ore

Lorenzo Lucca non sta vivendo un buon momento in carriera. Approdato al Napoli nel corso dell’estate per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il centravanti ex Udinese non è ancora riuscito ad imporsi all’interno dei meccanismi della formazione amministrata da Antonio Conte.

Oltre al limitato apporto in zona gol, con una sola rete messa a segno nelle 9 presenze fin qui disputate in maglia azzurra, Lucca si è reso protagonista in negativo nell’infausta serata europea di ieri. In una partita terminata poi con il risultato di 6-2 per il PSV, il classe 2000 ha rimediato un’espulsione, ulteriore segno del momento difficile che sta affrontando sul campo.

Presa di posizione netta su Lorenzo Lucca: le parole dell’opinionista sono chiare

L’attuale rendimento di Lucca non sta di certo soddisfacendo il tifo partenopeo, che si aspettava una partenza migliore da un ragazzo che così bene aveva fatto nella passata stagione e per il quale la cifra investita non è di certo indifferente.

A esprimersi sul momento affrontato dall’attaccante azzurro anche il giornalista Alfredo Pedullà, che ha voluto dare il proprio punto di vista su questi primi mesi di Lucca al Napoli: questo il suo pensiero.