“Questo Napoli mi ricorda quello di Garcia”, il giornalista fa discutere: scoppia la bufera in diretta

Dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven, il giornalista Paolo Condò ha analizzato in diretta su Sky Sport il momento difficile del Napoli di Antonio Conte. L’opinionista ha lanciato un vero e proprio campanello d’allarme, generando ancor più apprensione tra i tifosi azzurri. Il confronto con il passato è inevitabile e per Condò il rischio di rivivere il post-terzo Scudetto è concreto.

Il Napoli non reagisce più: Condò avvisa

Condò ha evidenziato come il Napoli stia rivivendo dinamiche già viste due anni fa: “Mi ha sorpreso la mancanza di reazione del Napoli. Conte in questo momento si trova in crisi dirigente, perché il Napoli costruito per essere più forte non sta davvero rispondendo. Siamo alla quarta sconfitta e ora credo che Conte dovrà prendere provvedimenti”.

Secondo Condò, la differenza tra il Napoli campione d’Italia e quello attuale è nella mentalità. Il gruppo sembra aver perso quella determinazione che aveva contraddistinto la corsa al titolo in Serie A.

Condò preoccupato dall’atteggiamento: il giornalista rievoca gli spettri del passato

A Paolo Condò questo Napoli ricorda quello di Garcia: “In questo momento Antonio Conte è l’argine che separa il Napoli dalla ripetizione di quello che è successo due anni fa con Garcia. L’atteggiamento del Napoli è uguale al primo Napoli post-scudetto”.

Anche l’ex giocatore dei partenopei, Faozi Ghoulam, è preoccupato dall’atteggiamento del Napoli: “Ormai prende quasi 2 gol a partita: vedo mancanza di cattiveria e cazzimma. Ho visto una squadra che non c’era con la testa”.