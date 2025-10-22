Non ci sarà, la tegola è definitiva: Napoli – Inter senza il big!

Un momento non facile per il Napoli, costretto subito a rialzare la testa, dopo il brutto ko esterno contro il Psv in Champions. E sabato ci sarà un match tutt’altro che semplice per provarlo a farlo, visto che al Maradona arriva un’Inter carica d’entusiasmo. Nerazzurri che, però, dovranno fare la trasferta al Diego Amando Maradona senza uno dei suoi leader offensivi, Marcus Thuram.

Chivu sfida il Napoli senza Thuram: non ce la fa!

Sabato ci sarà l’Inter sulla strada del Napoli. Nell’impianto di Fuorigrotta, gli azzurri ospitano i nerazzurri reduci da una vittoria convincente per 4-0 in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Il tutto anche senza la presenza di uno dei pilastri offensivi di Chivu come Marcus Thuram.

Infatti, il francese è ancora alle prese con l’infortunio al bicipite femorale, che lo ha tenuto fermo nelle ultime tre settimane e che, secondo gli ultimi rumors, lo costringerà a saltare anche il big match contro gli azzurri. Una notizia che fa sorridere a metà Conte, che comunque deve trovare delle contromisure urgenti per lasciarsi alle spalle il momento complicato.

Bonny-Lautaro: Chivu prova a dare continuità al suo attacco

Sarà dunque ancora la coppia formata dall’altro attaccante francese, Bonny, e il capitano argentino, Lautaro Martinez, a provare a scardinare la difesa del Napoli, con Pio Esposito pronto a subentrare. Una difesa che in Champions ha completamente ballato, con i 6 gol presi dal Psv, e che Chivu avrà sicuramente visto e studiato per provare ad aggiudicarsi la sfida dal forte profumo di Scudetto.