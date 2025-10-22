Noa Lang, Romano: “Vi spiego cosa trapela dal suo entourage”, poi l’annuncio in vista di gennaio

Il Napoli vive un momento estremamente negativo. Dopo il ko contro il Torino in Serie A, gli azzurri hanno perso nuovamente in Champions League in casa del Psv Eindhoven, per 6-2. Nel post partita, l’ex Noa Lang è finito al centro di alcune polemiche.

Il giornalista Fabrizio Romano, nella giornata odierna, ha voluto rivelare quello che sta accadendo in queste ore, riportando anche lo stato d’animo di chi sta intorno all’olandese.

Napoli, rientra il caso Lang? Le parole di Fabrizio Romano

I sei gol subiti nella notte di Eindhoven hanno acceso un campanello d’allarme importante in casa Napoli. Nel post gara, inoltre, Noa Lang è stato tirato in ballo in una polemica che continua a far discutere. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il proprio canale Youtube, ha voluto fare chiarezza sull’accaduto:

“Lang vuole giocare, ha bisogno di sentirsi protagonista. In panchina fa fatica e lo sta manifestando. Siamo ancora all’inizio, non condannerei questa operazione: mancano diversi mesi alla prossima finestra di mercato e oggi non si stanno facendo questo tipo di ragionamenti”

Lang, Romano: “Tra Napoli, Conte e calciatore non sembra essere ancora scattata la scintilla”

Noa Lang sin qui non ha ancora trovato grande spazio nelle rotazioni del Napoli di Antonio Conte. La scintilla tra l’ambiente, il calciatore olandese ed il tecnico salentino sembra non essere ancora scoccata. Questa l’opinione di Fabrizio Romano, che poi ha voluto dire la sua sulla possibile soluzione per tutte le parti in causa:

“Ormai è chiaro che fra Napoli, Conte e Lang siamo in una fase in cui non è scattata la scintilla, ma non è una tragedia. Starà a Noa Lang in allenamento riuscire a riprendersi e dimostrare di valere, per ribaltare questa situazione”

Romano: “C’è un po’ di preoccupazione da chi sta vicino al calciatore da qualche settimana”

Noa Lang non ha ancora trovato modo di dare un contributo tangibile alla causa Napoli. L’olandese sembra vivere molto male questo periodo no, così come chi gli sta vicino. Secondo Fabrizio Romano, il suo entourage da qualche settimana non nutre sensazioni positive in merito al matrimonio tra l’ex PSV ed i partenopei:

“Posso far emergere un po’ di preoccupazione da chi sta vicino a lui, per una questione che da qualche settimana non va nella direzione giusta. Adesso non ne farei un dramma, per cui aspettiamo e vediamo cosa accadrà”

Cosa aspettarsi dal futuro di Lang? Il calciatore prima o poi, come ha ribadito lo stesso Conte, dovrebbe trovare spazio nell’undici iniziale, deve solo portare pazienza e lavorare bene. Possibile chance dal primo minuto contro l’Inter per l’olandese? Difficile, anche perchè il tecnico al momento non sembra intenzionato a privarsi dei “fab four” a centrocampo.