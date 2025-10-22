Continua il periodo negativo del Napoli. Dopo l’amara sconfitta per 1-0 contro il Torino, gli azzurri cadono nuovamente, questa volta in casa del Psv Eindhoven.

Sconfitta che pesa come un macigno, non solo per il cammino nella League phase della Champions League 2025/2026, ma soprattutto a livello mentale. I sei gol subiti nella notte europea accendono un campanello d’allarme e non solo per la fase difensiva.

Nel post partita, inoltre, Noa Lang ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano intendere il suo stato d’animo e il suo rapporto con mister Conte fin qui.

Le parole di Lang

Al termine della gara l’esterno olandese, entrato in campo nel secondo tempo non lasciando il segno sulla gara, ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport, dove ha parlato della sua situazione al Napoli e del suo rapporto con Antonio Conte.

Di seguito le parole di Noa Lang riportate da De Telegraf:

“Tutti i calciatori hanno voglia di giocare sempre, non so cosa fare: è meglio stare in silenzio. In estate ho firmato un contratto con il club azzurro fino al 2030 e devo accettare questa situazione, non ho altre scelte. Con Conte ho parlato soltanto una volta“.

Le parole dell’esterno olandase, appena acquistato dal Napoli per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, lasciano intendere la sua delusione per il suo poco utilizzo da parte di mister Conte fin qui.

Napoli, cosa non funziona?

Sono ben 16 i gol subiti dal Napoli in quest’inzio di stagione tra campionato e Champions League, decisamente troppi per la squadra campione d’Italia che aveva il suo punto forte proprio nella difesa.

Gli infortuni ci sono e determinanti, come quello di Amir Rrahmani, come la difficoltà nell’inserire i nuovi giocatori nel sistema di gioco di Antonio Conte, ma non possono essere alibi per una sconfitta di questa portata.

Sabato al Maradona arriva l’Inter di Chivu, servirà una prestazione totalmente diversa rispetto alle ultime uscite degli azzurri. La vecchia guardia e i nuovi acquisti, devono alzare il livello per cambiare la rotta di una stagione iniziata nel modo sbagliato.