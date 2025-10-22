Napoli, durissimo sfogo di Conte in conferenza stampa: che scossone

Antonio Conte ha parlato senza filtri nel post-partita di PSV Eindhoven-Napoli: durissime parole del tecnico partenopeo in conferenza stampa.

In conferenza stampa, Antonio Conte ha dichiarato:

“Quest’anno sarà un’annata molto complesso, la partita di oggi ci deve dare un’accelerata. Per tornare con i vecchi quelli che eravamo l’anno scorso, con i nuovi inserirsi con umiltà e lavorare. Bisogna ritrovare la compattezza dello scorso anno, dove c’era un unico obiettivo. C’era un’unica visione: Napoli. Non c’erano visioni egoistiche. Il bene di un singolo non serve a nulla, noi per via di tante cose che sono state montate e spinte si sono create situazioni talmente spudorate ma Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”.