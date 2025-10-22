Dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven, l’ex tecnico Fabio Capello ha lanciato un campanello d’allarme negli studi di Sky Sport: “Io non l’ho mai visto così mogio in panchina”, riferendosi ad Antonio Conte. In campo, secondo Capello, manca la determinazione e dallo staff arriva un silenzio che pesa. Un segnale forte in chiave campionato e Champions League che non può essere sottovalutato.

Capello sorpreso da Conte: l’ex allenatore lancia l’allarme

Fabio Capello ha commentato lo scenario in casa Napoli con parole nette: “In campo non si vede determinazione e voglia, ma non ce l’ha neanche lui: io non l’ho mai visto così mogio in panchina, non trasmettere rabbia, non si arrabbia con la squadra perché non corre. Non si capisce questo atteggiamento. Il PSV andava il doppio del Napoli”.

Conte è un tecnico che ha fatto della grinta u elemento distintivo. Dunque, il suo atteggiamento assunto durante PSV-Napoli è apparso insolito e sorprendente. Non è passato inosservato agli occhi di Fabio Capello, né a quelli dei tifosi azzurri.

Il segnale che preoccupa in casa Napoli

Secondo l’ex allenatore, “non trasmettere rabbia” per l’atteggiamento della squadra rappresenta un segnale più grave della sconfitta. Fabio Capello ha poi bacchettato Antonio Conte anche su un altro aspetto: “Conte ha detto che devono giocare i migliori giocatori e lui deve essere bravo a farli giocare insieme, in questo momento non ci sta riuscendo.

Capello ha infine evidenziato: “Io non vedo un Napoli come lo scorso anno. Non c’è equilibrio e nemmeno velocità, è imabarazzante la velocità diversa tra le due squadre. lo leggo che Conte si è reso conto delle difficioltà”.