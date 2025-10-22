Napoli, Boban smentisce Conte: “Il problema è un altro”

Dopo la sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven, l’opinionista di Sky Sport, Zvonimir Boban ha criticato duramente Antonio Conte, contestando le motivazioni del tecnico sulle difficoltà legate ai nuovi arrivi. L’ex dirigente del Milan ha portato un esempio diretto dal passato, citando Roberto Baggio e il modo in cui Fabio Capello gestiva campioni di livello assoluto.

“I nuovi non c’entrano niente”

“I nove nuovi giocatori citati da Conte non c’entrano niente! Sono stato anche io giocatore e so che deve esserci lo zoccolo duro. Ora manca Lukaku. Tutto questo problema di questi nove nuovi giocatori non lo vedo. Tanti a parte De Bruyne chi gioca dei nuovi? Nessuno. Io non vedo tutto questo dramma perché sono arrivati nove giocatori. Non credo che sia stato quello a destabilizzare lo spogliatoio”.

Con queste parole, Boban ha respinto l’idea che i numerosi innesti abbiano influito sulle prestazioni del Napoli. Per lui, la squadra non è destabilizzata dai nuovi arrivati, ma da un calo generale di concentrazione e spirito.

“Baggio era più forte di De Bruyne e non giocava”

“Dov’è il problema? Se si comportano bene… Beukema? Stasera ha sbagliato Buongiorno, non Beukema. Se parliamo di Beukema allora tutto il Napoli ha sbagliato stasera. Quel signore lì (Capello, ndr) ha preso Baggio, che era molto più forte di De Bruyne, e non lo faceva giocare. E lui lo sapeva, sapeva che aveva bisogno di riposo”.

Il riferimento di Boban rende molto chiaro il messaggio: un allenatore deve sapere gestire il gruppo senza cercare alibi. Un concetto che suona come una frecciata diretta a Conte e alla sua gestione in questo delicato momento in casa Napoli.