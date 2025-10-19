Napoli beffato: il sorpasso del Milan arriva con l’aiuto dell’arbitro (FOTO)

Il Napoli non è più primo in classifica: la nuova capolista della Serie A è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha battuto per 2-1 la Fiorentina. A decidere il match è stata la doppietta di Rafa Leao, con la seconda rete arrivata su un calcio di rigore piuttosto dubbio: il tocco su Gimenez non sembrava assolutamente idonea ad un on field review.

L’episodio che ha portato al rigore decisivo

Il tocco di Parisi con la mano su Gimenez sfiora leggermente il volto e lo trattiene leggermente. L’arbitro in campo Marinelli non ha ritenuto questo episodio idoneo all’assegnazione di un calcio di rigore, salvo poi cambiare idea a seguito della chiamata del VAR all’On Field Review.

L’intervento del Var sembra assolutamente contrario alle direttive ribadite sin dall’inizio della stagione: era stato infatti più volte ripetuto che i contatti di campo dovessero essere giudicati solo dall’arbitro di campo. La chiamata all’On Field Review sembra quindi una clamorosa distorsione delle direttive sull’utilizzo della tecnologia in campo, considerato quanto lieve sia il contatto che ha portato al penalty.

Sorpasso con beffa

Il Napoli si ritrova quindi a dover inseguire in classifica per colpa di un episodio a dir poco discutibile. Per fortuna, siamo ancora all’inizio e gli azzurri di Conte avranno ancora tante giornate per provare a rimontare punti in classifica: non è già temo di recriminare, ma solo di migliorare e regalare prestazioni migliori rispetto a quella offerta a Torino.