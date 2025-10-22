Man incredulo dopo PSV-Napoli: l’ha detto davvero

Dennis Man, ala rumena del PSV Eindhoven, è stato il protagonista assoluto nella travolgente vittoria per 6-2 contro il Napoli in Champions League, siglando una doppietta. Parlando ai microfoni UEFA dopo il triplice fischio al Philips Stadion di Eindhoven, l’ex Parma ha spiegato come la squadra olandese trovi le sue migliori versioni contro avversari di calibro internazionale, elogiando il suo gruppo e confessando che questa notte rappresenta il picco della sua carriera.

Napoli surclassato in Olanda: le parole di Man sono nette

Man, che ha militato in Italia con il Parma, non ha nascosto di conoscere bene gli avversari: “Li ho avvisati nello spogliatoio che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo sempre giocato meglio”. Dennis ha poi insistito sul fatto che contro squadre “grandi”, il PSV si sente a suo agio, con più libertà per esprimersi. Una prestazione di maturità, per un ragazzo di 27 anni che sta vivendo una stagione di riscatto in Olanda.

“Questa è la serata più bella della mia vita, è incredibile ”, ha ammesso Man. Per lui, è stata l’occasione per dimostrare di poter essere centrale in questa squadra ambiziosa. Per il PSV, invece, un segnale forte per la Champions.