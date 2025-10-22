Conte-Lang, botta e risposta: frecciata dell’allenatore alla tv olandese

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il PSV, come se non bastasse, sono arrivate le polemiche di Noa Lang per il suo scarso impiego. L’olandese ha manifestato il suo malcontento a Ziggo Sport, ma alla stessa emittente televisiva ha parlato anche il tecnico partenopeo. Antonio Conte non è abituato a lasciar correre e la riposta all’attaccante olandese non è mancata. La situazione andrà monitorata nella prossime settimane, ma tutto dipenderà dal lavoro di Lang in allenamento.

Sfogo Lang, Conte non ci sta: la risposta del tecnico del Napoli

Noa Lang ha partecipato alla disfatta di Eindhoven facendo il suo ingresso in campo a mezz’ora dal fischio finale. Il suo minutaggio continua ad essere risicato e questo, al giocatore, non fa di certo piacere. Secondo Conte, però, servono meno parole e più fatti. Il tecnico, come dichiarato a Ziggo Sport, si aspetta di più dall’ex PSV:

“Lang deve lavorare, deciderò io quando mandarlo in campo da titolare, diversamente resterà in panchina“.

La decisione resterà nelle mani del tecnico salentino, che come suo solito vuole tenere in mano la situazione. Conte, però, è sul banco degli imputati insieme ai suoi giocatori. Dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, i campioni d’Italia sono chiamati a reagire nello scontro diretto contro l’Inter di Christian Chivu.