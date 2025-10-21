Ultim’ora PSV – Napoli: il piano per i tifosi partenopei, ecco tutte le novità

Tutto pronto per il big match di questa sera, anche sul piano sicurezza. Le autorità di Eindhoven, consapevoli del potenziale pericolo della sfida odierna tra PSV e Napoli, hanno agito con decisione già dalla sera di lunedì, quando i supporter sono stati interrogati senza che emergessero episodi di violenza: si è trattato di una misura cautelativa. Il bilancio parla di 230 fermi complessivi, ma la vera novità riguarda il nuovo punto d’incontro per i tifosi azzurri.

PSV – Napoli, novità sulle misure per i fan in trasferta

Per garantire ordine, le autorità hanno diviso i percorsi: chi ha il biglietto valido, andrà direttamente allo stadio, senza la presenza massiccia di forze dell’ordine per non creare allarmismi. I tifosi senza tagliando, invece, sono stati “invitati” a un’alternativa: il Vibes Urban Sport & Event Centre, nel centro di Eindhoven dove potranno seguire la partita in un ambiente controllato.

Eppure, in un contesto così teso, il Napoli potrebbe trarre nuova energia dal sostegno “a distanza” dei suoi. Quanti tifosi del Napoli sono stati fermati ? Circa 230. I tifosi dove si raduneranno? Al Vibes Urban Sport & Event Centre.

L’ impatto sul match e le incognite di Conte

Questo polverone extracalcistico rischia di distrarre la squadra di Antonio Conte, che stasera inseguirà i tre punti europei dopo la vittoria con lo Sporting Lisbona. Sul fronte formazione, resta l’incognita Scott McTominay: il dubbio sul suo impiego verrà sciolto solo nel pomeriggio, con il tecnico che valuta le sue condizioni fisiche per rinforzare il centrocampo contro un PSV affamato di riscatto in casa. Intanto, l’episodio dei tifosi aggiunge pressione, ricordando come le trasferte europee siano sempre speciali, nel bene e nel male.