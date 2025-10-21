PSV-Napoli, arriva la denuncia dei tifosi dopo gli arresti: interviene Tajani

Il Napoli vuole subito mettesi la sconfitta di Torino alle spalle, questa sera ha subito la possibilità di farlo con la terza giornata della League phase della Champions League 2025/2026.

Alle 21 gli azzurri scenderanno in campo contro il Psv Eindhoven al Philips Stadion. Proprio nella notte prima del match tra Psv e Napoli, però, è andato in scena uno spiacevole episodio: arrestati circa 180 tifosi azzurri dalla polizia olandese in pieno centro ad Eindhoven, non a causa di scontri con i tifosi avversari o solo forze dell’ordine, ma solo a scopo preventivo.

Dopo gli arresti avvenuti nella notte e dopo essere stati espulsi dal paese , Fabio, un supporter azzurro, ha denunciato l’accaduto raccontando come si sono svolti i fatti nella notte tra il 20 e il 21 Ottobre ad Eindhoven. Ecco le parole del tifoso riportate da ANSA:

“Volevamo solo bere una birra in centro e siamo stati respinti dalla polizia locale senza aver fatto nulla. La cosa maggiormente grave è che non potremo vedere il Napoli contro il Psv, dopo aver speso tanti soldi per i biglietti e la trasferta che, ovviamente, non ci verranno rimborsati”

“Quando tutto sembrava finito, ci hanno portato in un ufficio della polizia locale, dove siamo stati interrogati senza la presenza di nessun legale. In seguito, siamo stati invitati con un provvedimento ad abbandonare la città olandese. I biglietti per la partita di Champions League ci sono stati annulati, e la polizia locale ci ha minacciato dicendo che la polizia italiana avrebbe dovuto procedere con un daspo nei nostri confronti”, ha proseguito Fabio.