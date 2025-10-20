Napoli, ora la difesa è un problema vero: emerge un dato sconsolante

La difesa del Napoli non sta funzionando come dovrebbe. Complice qualche disattenzione e qualche infortunio di troppo, i gol subiti finora sono 7, più di molte delle competitor della classifica di Serie A. La situazione è ancor più particolare se si pensa che gli azzurri, secondo i dati rilasciati da Transfermakt, sono la seconda difesa con maggior valore di mercato della Serie A 2025/2026, superati solo dall’Inter di Cristian Chivu.

I problemi del Napoli

Seppur il Napoli stia conducendo una buona stagione, alcuni problemi sono stati evidenziati in queste prime uscite stagionali. Oltre i problemi riguardanti un rendimento non paragonabile a quello della scorsa stagione di McTominay e una difficoltà nel collocare tatticamente De Bruyne, vi sono alcune titubanze anche in difesa. Solo l’Inter ha subito più dei partenopei tra le prime otto della classifica di Serie A, un dato che dunque rende noti alcuni problemi.

Il dato sorprende: la classifica per valore del reparto difensivo

La speciale classifica riguardante la somma dei valori di portieri e difensori stando ai dati di Transfermakt è una vera e propria sorpresa. Le due squadre al top di questa classifica (Inter e Napoli), sono anche le due squadre che hanno subito più gol tra le prime otto squadre della classifica di Serie A. Otto, infatti, i gol subiti dell’Inter, mentre sette sono quelli del Napoli, eguagliati dalla Juventus.