Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, ora la difesa è un problema vero: emerge un dato sconsolante

di
Antonio Conte riflette a bordocampo durante una partita del Napoli nella stagione 2025/2026, a pochi giorni dalla sfida contro il Torino.

La difesa del Napoli non sta funzionando come dovrebbe. Complice qualche disattenzione e qualche infortunio di troppo, i gol subiti finora sono 7, più di molte delle competitor della classifica di Serie A. La situazione è ancor più particolare se si pensa che gli azzurri, secondo i dati rilasciati da Transfermakt, sono la seconda difesa con maggior valore di mercato della Serie A 2025/2026, superati solo dall’Inter di Cristian Chivu.

I problemi del Napoli

Seppur il Napoli stia conducendo una buona stagione, alcuni problemi sono stati evidenziati in queste prime uscite stagionali. Oltre i problemi riguardanti un rendimento non paragonabile a quello della scorsa stagione di McTominay e una difficoltà nel collocare tatticamente De Bruyne, vi sono alcune titubanze anche in difesa. Solo l’Inter ha subito più dei partenopei tra le prime otto della classifica di Serie A, un dato che dunque rende noti alcuni problemi.

Alessandro Buongiorno in campo contro il Torino nella Serie A 2025/2026
Alessandro Buongiorno intento a controllare il pallone con la maglia del Napoli

Il dato sorprende: la classifica per valore del reparto difensivo

La speciale classifica riguardante la somma dei valori di portieri e difensori stando ai dati di Transfermakt è una vera e propria sorpresa. Le due squadre al top di questa classifica (Inter e Napoli), sono anche le due squadre che hanno subito più gol tra le prime otto squadre della classifica di Serie A. Otto, infatti, i gol subiti dell’Inter, mentre sette sono quelli del Napoli, eguagliati dalla Juventus.

  1. Inter – €279 mln
  2. Napoli – €193 mln (Difensore più valutato Buongiorno, €50 mln)
  3. Roma – €174mln
  4. Juventus – €154 mln
  5. Atalanta – €149 mln
  6. Milan – €141 mln
  7. Fiorentina – €120 mln
  8. Bologna – €87 mln
  9. Lazio – €83 mln
  10. Udinese – €72 mln

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie