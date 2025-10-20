“Conte non sa schierare De Bruyne”: la critica in diretta scatena il dibattito

Arrivano parole nette da Pasquale Marino, ex allenatore della Salernitana che a ‘Il Bello del Calcio’ ha espresso il proprio disappunto contro alcune scelte di Antonio Conte per quanto riguarda le tattiche del Napoli. Il tecnico accusa l’allenatore dei partenopei di non aver trovato una precisa collocazione tattica a Kevin De Bruyne, con quest’ultimo che non riesce così a esprimere il proprio massimo potenziale, che mostrerebbe schierato in modo migliore.

Le parole di Pasquale Marino in diretta non lasciano dubbi, scatenandosi contro Conte e discutendo per lo più su Kevin De Bruyne e Scott McTominay.

“Il Napoli si è schierato col 4-3-3, ma il problema di Conte quest’anno è la collocazione di De Bruyne . In questo momento al Napoli manca anche il contributo di McTominay dell’anno scorso. Sembra che Conte abbia difficoltà a trovare un metodo per far giocare il Napoli come l’anno scorso. Io non voglio criticare De Bruyne, ma non sta dando il contributo che ci si aspettava”.

Poi arriva la critica sulla mancanza di ali offensive in campo, con il mistero Noa Lang che continua a tenere banco secondo l’allenatore.

“Conte ha schierato il 4-3-3 ma l’anno scorso come ala aveva Kvaratskhelia, ora a sinistra schiera due terzini ed è un controsenso. Noa Lang? A questa domanda può rispondere Conte che vede tutti i giorni i giocatori durante gli allenamenti. A Torino sei obbligato a vincere se vuoi vincere lo scudetto e non puoi presentarti senza usare delle ali di attacco. Per me non doveva giocare Olivera, servivano due giocatori offensivi”.