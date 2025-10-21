Napoli, Hojlund salta anche il PSV: fissata la data del rientro

A causa dell’infortunio recentemente rimediato, che lo ha reso indisponibile anche in occasione di Torino-Napoli, Rasmus Hojlund sarà costretto a dare forfait in occasione della gara di Champions League contro il PSV Eindhoven, in programma questa sera. Per colpa di alcuni problemi accusati al retto femorale, l’attaccante danese si trova costretto ad alzare bandiera bianca: tuttavia, il suo recupero procede spedito in vista dei prossimi impegni cruciali in calendario.

Hojlund salta il PSV: prevenzione da parte del Napoli

Come ripreso dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Rasmus Hojlund non potrà dare il suo cruciale contributo in occasione del match programmato per questa sera a Eindhoven tra PSV e Napoli. Infatti, il bomber arrivato dal Manchester United sta attraversando un momento non totalmente tranquillo dal punto di vista fisico.

Questa fastidiosa convivenza con un fastidio al retto femorale ha infuso enorme cautela e un atteggiamento molto prevenuto, che preferirà tenerlo a riposo anche in occasione del match internazionale, nonostante l’enorme apporto dato in occasione dell’ultimo match di UCL contro lo Sporting Lisbona, in cui lo stesso 22enne è stato decisivo con una doppietta dall’enorme peso specifico.

Cautela, ma rientro vicino: Conte riabbraccia Hojlund

Tuttavia, pare che l’assenza dal rettangolo verde del bomber danese sia vicina alla conclusione. Infatti, come sottolinea lo stesso Corriere del Mezzogiorno, Hojlund dovrebbe tornare al top in vista del prossimo match di campionato, il delicatissimo scontro in cui il Napoli si opporrà all’Inter di Chivu. La difficoltà della gara e la delicatezza di questa per lo sviluppo della stagione richiede il miglior stato di forma, per cui il classe ’03 vorrà farsi trovare pronto e capace di far male alla retroguardia nerazzurra.