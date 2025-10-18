Home ->

Copertina Calcio Napoli

Napoli: c’è l’annuncio di Manna su McTominay e Hojlund

di
Manna intervistato da DAZN dopo il match Torino-Napoli, ottobre 2025

Il Napoli ha ricevuto una pessima notizia pochi minuti prima di scendere in campo contro il Torino. Non sono andati infatti neppure in panchina né Scott McTominayRasmus Hojlund. Ecco allora cos’ha riferito a tal proposito Giovanni Manna nel pre-partita a ‘Dazn’.

Napoli, doppia tegola prima del Torino: l’annuncio di Manna su McTominay e Hojlund

Ai microfoni di ‘Dazn’, Manna ha dichiarato:

“Giochiamo tante partite, è inutile ora correre rischi. Lunedì partiamo per la sfida di Champions con PSV e bisogna evitare di correre rischi. Soprattutto con Rasmus (Hojlund, ndr.) che ha un affaticamento. Scott (McTominay, ndr.) ha preso un colpo e ha i punti, quindi di comune accordo abbiamo deciso di preservarli”.

Rasmus Højlund e Scott McTominay prima della partita tra Napoli e Torino
Rasmus Højlund e Scott McTominay prima della sfida tra Napoli e Torino, ottobre 2025.

Poi ha parlato anche di Lukaku riferendo:

“L’ultimo periodo per Romelu non è stato facile. Sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio, o settimana prossima o quella dopo tornerà a Napoli per iniziare la riabilitazione con noi. Per l’infortunio che ha avuto non possiamo non procedere con cautela”.

Alessia Gentile

Gestione cookie