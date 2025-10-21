Napoli, accordo trovato: Largo Maradona riapre!

Negli ultimi giorni si è creata un’atmosfera di protesta riguardo la chiusura di Largo Maradona, uno dei luoghi iconici del tifo napoletano e del calcio nella città in cui El Pibe de Oro ha manifestato la miglior versione di sé. Ora, dopo giorni di protesta, il punto di interesse potrebbe tornare aperto a tutto il pubblico.

Accordo tra comune e negozianti: Largo Maradona riapre

Come ripreso dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, la particolarità intorno a Largo Maradona, uno dei luoghi più suggestivi del tifo napoletano e per il turismo cittadino, riguarda lo status stesso del luogo in questione.

Infatti, l’area circostante a Via De Deo risulta privata. Eppure, in seguito a un incontro con i commercianti dell’area coinvolta, la zona potrebbe essere adibita a interesse pubblico, grazie soprattutto al dialogo tra l’AITCAST (Associazione Commercio, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo) con il comune partenopeo, che ha mostrato grande apertura in seguito ai sequestri avvenuti negli scorsi giorni e alle conseguenti proteste.

Largo Maradona verso la riapetura: “Si va verso la concessione comunale”

In merito ai colloqui avvenuti recentemente, è intervenuto anche Ciro Piola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, , il quale ha commentato quanto accaduto ai microfoni del giornale sopraccitato. Qui riportato un estratto delle sue parole:

“Grazie alla collaborazione da parte degli organismi coinvolti, è stato tracciato un percorso previsto nel piano urbanistico comunale. Nell’immediato si prospetta la possibilità di un’impugnativa urgente del verbale con il quale sono stati posti i sigilli all’attività commerciale di ambulantato. Poi si andrà verso la concessione dello spazio al Comune di Napoli, che potrà renderlo pubblico consentendo tutte le attività dopo un iter burocratico. Tutto questo è stato reso possibile da una sinergia istituzionale che si è subito attivata e non da chi prova a farsi solo pubblicità”.

Riaprirà Largo Maradona? Gli ultimi colloqui hanno reso possibile questa possibilità, lasciando filtrare ottimismo. Che è successo a Largo Maradona? La polizia ha effettuato un maxi sequestro negli ultimi giorni, creando forti polemiche.