Protesta Largo Maradona, arrivano parole durissime: il commento colpisce

Il dibattito sul murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli continua ad accendere la città. Dopo la protesta di commercianti e residenti, che hanno coperto il celebre ritratto per contestare le sanzioni della Polizia Locale, è intervenuto Diego Maradona Jr. Nel suo messaggio a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha ricordato le parole del padre e l’importanza della legalità, invitando tutti a rispettare i valori che Diego aveva sempre difeso.

Le parole di Diego Maradona Jr sulla polemica scoppiata a Napoli

Durante la trasmissione “Diego c’è” su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il figlio del Pibe de Oro ha condiviso un pensiero forte, legato agli insegnamenti del padre.

“Papà diceva sempre: io non ho problemi, le persone possono sfamare le famiglie con il mio nome ma a patto che ci sia la legalità.”

Un messaggio chiaro, rivolto a chi in questi giorni ha espresso rabbia e frustrazione dopo la chiusura del largo dedicato a Maradona. Maradona Jr ha poi aggiunto:

“La legalità deve sempre vincere nella nostra città, non mi sento di dire nient’altro perché credo sia la spiegazione più logica a ciò che si sta presentando in questi giorni.”

Il caso di Largo Maradona

Nei giorni scorsi il celebre murale ai Quartieri Spagnoli è stato temporaneamente coperto in segno di protesta da parte di commercianti e abitanti del quartiere. La decisione è arrivata dopo alcune sanzioni emesse dalla Polizia Locale di Napoli, che hanno spinto la comunità a chiudere il largo con gli altarini dedicati a Diego.

L’episodio ha avuto ampia eco sui social, diventando simbolo di un conflitto tra memoria popolare e regole civiche. L’intervento di Maradona Jr ha riportato equilibrio nel dibattito, ricordando il valore del rispetto delle leggi anche in un luogo così carico di emozione e storia.

Un messaggio di rispetto per Napoli

Le parole del figlio di Diego hanno toccato molti napoletani. La figura del Pibe de Oro continua a rappresentare un legame profondo tra calcio, identità e popolo. In un momento di tensione, il richiamo alla legalità è apparso come un invito alla coesione e alla memoria.

A quasi trent’anni dalla fine della sua carriera al Napoli, il nome di Maradona resta vivo non solo nei ricordi, ma nei principi che continuano a ispirare la città.