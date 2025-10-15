Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Protesta Largo Maradona, arrivano parole durissime: il commento colpisce

Murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli, luogo simbolo della devozione dei tifosi azzurri.

Il dibattito sul murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli continua ad accendere la città. Dopo la protesta di commercianti e residenti, che hanno coperto il celebre ritratto per contestare le sanzioni della Polizia Locale, è intervenuto Diego Maradona Jr. Nel suo messaggio a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha ricordato le parole del padre e l’importanza della legalità, invitando tutti a rispettare i valori che Diego aveva sempre difeso.

Le parole di Diego Maradona Jr sulla polemica scoppiata a Napoli

Durante la trasmissione “Diego c’è” su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il figlio del Pibe de Oro ha condiviso un pensiero forte, legato agli insegnamenti del padre.

“Papà diceva sempre: io non ho problemi, le persone possono sfamare le famiglie con il mio nome ma a patto che ci sia la legalità.”

Un messaggio chiaro, rivolto a chi in questi giorni ha espresso rabbia e frustrazione dopo la chiusura del largo dedicato a Maradona. Maradona Jr ha poi aggiunto:

“La legalità deve sempre vincere nella nostra città, non mi sento di dire nient’altro perché credo sia la spiegazione più logica a ciò che si sta presentando in questi giorni.”

Il caso di Largo Maradona

Nei giorni scorsi il celebre murale ai Quartieri Spagnoli è stato temporaneamente coperto in segno di protesta da parte di commercianti e abitanti del quartiere. La decisione è arrivata dopo alcune sanzioni emesse dalla Polizia Locale di Napoli, che hanno spinto la comunità a chiudere il largo con gli altarini dedicati a Diego.

Il volto del murale di Diego Armando Maradona a Napoli coperto con un telo bianco durante la protesta a Largo Maradona.
Il volto di Maradona sul murale dei Quartieri Spagnoli coperto con un telo bianco, gesto simbolico che ha diviso l’opinione pubblica.

L’episodio ha avuto ampia eco sui social, diventando simbolo di un conflitto tra memoria popolare e regole civiche. L’intervento di Maradona Jr ha riportato equilibrio nel dibattito, ricordando il valore del rispetto delle leggi anche in un luogo così carico di emozione e storia.

Un messaggio di rispetto per Napoli

Le parole del figlio di Diego hanno toccato molti napoletani. La figura del Pibe de Oro continua a rappresentare un legame profondo tra calcio, identità e popolo. In un momento di tensione, il richiamo alla legalità è apparso come un invito alla coesione e alla memoria.

A quasi trent’anni dalla fine della sua carriera al Napoli, il nome di Maradona resta vivo non solo nei ricordi, ma nei principi che continuano a ispirare la città.

Alessia Gentile

