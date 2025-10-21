Napoli, Di Lorenzo non si nasconde: l’annuncio a Sky fa tremare

Il Napoli esce dalla serata di Champions League con una sconfitta pesantissima sulle spalle. A metterci la faccia, nel post-partita, è stato Giovanni di Lorenzo. Il capitano azzurro ha parlato del momento e le sue parole hanno inevitabilmente preoccupato l’ambiente.

Napoli, Di Lorenzo non ci gira intorno: “Siamo fragili”

A ‘Sky Sport’, Giovanni Di Lorenzo dopo il PSV ha dichiarato:

“Abbiamo fatto una brutta figura: bisogna capire bene da cosa è dovuta e non lasciarla andare via. Dobbiamo farci tutto un bagno di umiltà. Abbiamo parlato un attimo negli spogliatoi, parleremo anche nei prossimi giorni perché c’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma oggi tutto è andato storto”

E poi ha aggiunto:

“In questo momento siamo fragili: lo scorso anno avevo la sensazione di solidità, quest’anno abbiamo preso equilibrio. Stiamo cercando di portare nuove soluzioni in attacco ma non si possono prendere certi gol. Abbiamo perso cazzimma, abbiamo perso equilibrio e voglia di essere solidi”.

Infine, il capitano azzurro ha riferito anche: