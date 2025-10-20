Napoli, pessime notizie per Conte: non ha svolto la rifinitura

Dopo aver preso parte alla prima parte dell’allenamento odierno, Scott McTominay non ha completato tutta la rifinitura, probabilmente ancora per i problemi legati ai punti alla caviglia. La sua presenza a Eindhoven resta in dubbio anche se il giocatore sta spingendo al massimo per provare ad essere a disposizione di Antonio Conte e del Napoli.

Napoli, McTominay ha ancora fastidio alla caviglia: le ultime

L’obiettivo è chiaro: lasciarsi subito alle spalle la brutta sconfitta di Torino. Per riuscirci, il Napoli è chiamato a dare un segnale importante anche lontano dal Maradona. I campioni d’Italia in carica, finora, sono già caduti tre volte lontano da Fuorigrotta. Domani sera, alle 21:00, gli azzurri dovranno invertire questa tendenza al Philips Stadion di Eindhoven, dove saranno ospiti del PSV.

Il compito che attende i partenopei, però, sarà tutt’altro che semplice. E a complicare ulteriormente le cose, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe il profilo di Scott McTominay che non avrebbe terminato l’intera sessione di rifinitura. Il centrocampista scozzese, già indisponibile per questo motivo contro il Torino, ha interrotto l’allenamento della rifinitura dopo aver svolto la prima parte con il resto dei compagni.

PSV-Napoli, la decisione di Conte su McTominay

La presenza di McTominay in Olanda è quindi in forte dubbio. La sensazione è che la decisione sulla sua possibile convocazione sarà presa soltanto in extremis da Antonio Conte. Difficile, comunque, che vengano presi rischi eccessivi, considerando che sabato è in programma lo scontro diretto contro l’Inter.

McTominay ci sarà contro il PSV Eindhoven?

