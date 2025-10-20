Napoli, dubbio McTominay: per Conte scatta il piano B

Il Napoli è pronto a tornare in campo in Olanda, dove affronterà il PSV Eindhoven. Antonio Conte sta valutando una mossa tattica importante: il ritorno al 4-1-4-1, ma tutto dipenderà dalle condizioni di McTominay. L’obiettivo è dare solidità al centrocampo e supporto alla punta Lucca, con De Bruyne e Anguissa chiamati a guidare la manovra. Una scelta che potrebbe segnare l’assetto definitivo del Napoli per la parte centrale della stagione.

Il piano di Conte per il PSV

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Antonio Conte sta valutando un cambio di modulo in vista della trasferta di Eindhoven.

Lo scenario più probabile vede dunque il Napoli con una mediana di forza e qualità, in grado di contrastare l’intensità del PSV. L’eventuale rientro di McTominay dal primo minuto consentirebbe di rafforzare la linea di equilibrio, lasciando libertà di inserimento ai centrocampisti offensivi.

Alternativa e ballottaggi sugli esterni

Se invece McTominay non dovesse recuperare, Conte opterebbe per il 4-3-3 con esterni puri. L’allenatore vuole freschezza e velocità sulle corsie, elementi chiave per colpire in transizione. Il tecnico valuta la crescita di condizione di Politano, mentre Neres resta in ballottaggio con Lang, acquistato proprio dal PSV in estate.

Verso una sfida decisiva

La gara contro gli olandesi arriva in un momento cruciale della stagione. Dopo settimane di lavoro intenso, Conte sta cercando di dare continuità e conferme dal suo gruppo. In palio c’è non solo il risultato, ma anche la consapevolezza di un’identità che il tecnico sta plasmando passo dopo passo.

Ogni scelta, dal modulo ai singoli, riflette una visione chiara: solidità e ambizione. Eindhoven sarà un banco di prova, ma anche l’occasione per dimostrare che questa squadra può davvero crescere sotto la guida del tecnico leccese.

McTominay recupera per PSV-Napoli?

McTominay sta provando a stringere i denti per esserci contro il PSV Eindhoven