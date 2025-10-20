Home ->

Hojlund e McTominay out contro il PSV? Indizio da Castel Volturno: sta succedendo ora!

Dopo la sconfitta contro il Torino, in casa Napoli è tempo di pensare alla prossima sfida contro il PSV Eindhoven, valida per la terza giornata di League Phase della UEFA Champions League. Tutti gli occhi sono puntati sulle scelte probabili di Antonio Conte e, soprattutto, sulle condizioni di due calciatori importanti come Rasmus Hojlund e Scott McTominay. I due sono stati assenti per problemi fisici nella trasferta di Torino e in questi minuti, nel corso della seduta mattutina che precede la partenza della truppa partenopea verso l’Olanda, arriva una novità importante sui due calciatori. Uno dei due sarà assente: non lo scenario ideale per la squadra campione d’Italia in carica.

Ultim’ora da Castel Volturno su Hojlund e McTominay

Rasmus Hojlund e Scott McTominay ci saranno nella prossima sfida contro il PSV Eindhoven? Secondo quanto si evince, questa mattina, da Castel Volturno, soltanto il centrocampista scozzese sarà regolarmente arruolabile.

Il numero 8 azzurro, infatti, è in campo con la squadra, a dimostrazione di come sia già superato il problema legato ai punti di sutura alla caviglia dopo un contrato. Hojlund, invece, viaggia più sempre verso l’indisponibilità: l’ex Atalanta, infatti, non è apparso insieme alla squadra, almeno all’inizio della seduta (i primi quindici minuti sono aperti agli occhi delle telecamere, così come accade per ogni vigilia di match della UEFA Champions League).

