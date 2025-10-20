Home ->

Conte nei guai, notizia tremenda verso PSV – Napoli: cosa sta succedendo

C’è grande attesa in casa Napoli per capire quale sarà la reazione della squadra partenopea all’inatteso e inaspettato stop contro il Torino. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a una dimostrazione di forza importante contro il PSV Eindhoven, nella sfida valida per la terza giornata di League Phase della UEFA Champions League (in programma per martedì 21 ottobre, alle ore 21:00), anche per portarsi avanti soprattutto per quanto concerne il discorso qualificazione. Una notizia, proveniente dal lato infortuni, però rischia di complicare i piani di Conte, che con ogni probabilità dovrà rinunciare a uno dei suoi big.

Hojlund verso il forfait contro il PSV: c’è la conferma

La novità di mattinata arriva dall’edizione odierna del Corriere della Sera: secondo il quotidiano, Rasmus Hojlund non sarà disponibile per la partita contro il PSV Eindhoven di UEFA Champions League. L’attaccante della Nazionale danese non è stato a disposizione nell’ultima sfida del campionato di Serie A contro il Torino e la sensazione, stando anche a quanto trapelato nelle scorse ore, è che Antonio Conte debba rinunciare a lui anche nel prossimo match.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Hojlund al freddo di Eindhoven non verrà rischiato: l’affaticamento muscolare non è smaltito e Conte deve cautelarsi anche in vista della sfida al Maradona contro l’Inter”.

Verso PSV Napoli: le ultime sulle condizioni di McTominay

L’altro dubbio di domanda che attanaglia la mente dei tifosi del Napoli, a poche ore dalla sfida contro il PSV Eindhoven, riguarda un altro big azzurro. Scott McTominay sarà a disposizione di Conte per la prossima partita di UEFA Champions League? Secondo il Corriere della Sera, l’ex Manchester United sta provando concretamente a esserci. Le ultimissime parlano di una situazione non del tutto impossibile, con il numero 8 azzurro che, a questo punto, ha chance più concrete di poter essere in campo rispetto al suo compagno di squadra Rasmus Hojlund.

