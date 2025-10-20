Conte, la frase su Lucca è inaspettata: arriva l’attacco in diretta su Sky

Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio diretto dopo le prime settimane di campionato. Il tecnico ha chiesto equilibrio nei giudizi e sostegno ai nuovi arrivati, sottolineando quanto la crescita del gruppo passi dalla loro integrazione. Parole che suonano come un manifesto del suo metodo di lavoro e della sua mentalità. In un momento in cui la pressione esterna è forte, Conte sceglie di proteggere la squadra e riportare l’attenzione su fiducia, tempo e continuità.

Conte predica calma e fiducia

Intervistato a Sky Sport, Antonio Conte ha risposto a una domanda su Lorenzo Lucca e ha scelto di allargare il discorso all’intera squadra.

“Prima parlavi di Lucca… bisogna che questi ragazzi si inseriscano, migliorino, alzino il livello. La stagione nostra passerà tanto dall’inserimento dei nuovi, quindi dobbiamo essere sereni e dargli fiducia.”

Il tecnico del Napoli ha richiamato all’equilibrio mediatico e ai giudizi troppo rapidi che circolano intorno al calcio italiano.

Un messaggio chiaro all’ambiente

“Un gol e diventi un fenomeno, non segni e diventi una pippa assoluta. Questa è l’Italia.”

Un’osservazione netta, che fotografa l’eccesso di reazioni tipico del contesto sportivo nazionale. Il suo intento è chiaro: proteggere i giovani e creare un clima di stabilità, lontano dalle altalene emotive.

Napoli, progetto e identità

Il messaggio di Conte si inserisce perfettamente nella linea di lavoro costruita insieme alla società. Il club, che punta a consolidarsi ai vertici della Serie A, ha investito su diversi talenti come Rasmus Højlund e Kevin De Bruyne per alzare il livello tecnico e mentale. Il tecnico pugliese continua a ribadire un concetto semplice: la forza del gruppo nasce dalla fiducia reciproca e dal tempo per crescere. È la visione di un Napoli che guarda oltre l’immediato e sceglie la strada della costruzione, non della reazione.