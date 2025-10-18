Lucca diventa un caso e Simeone un rimpianto: i numeri impietosi dell’attaccante del Napoli

Il Napoli ha visto scendere in campo Lorenzo Lucca in Torino-Napoli per via dell’infortunio di Hojlund, ma l’attaccante continua a deludere. Acquistato a 40 milioni in due rate, l’ex Udinese non ha ancora convinto. Al contrario, Giovanni Simeone, ceduto al Torino per appena 8 milioni, ha segnato contro gli azzurri, aggiungendo rimpianto alla delusione. Con numeri deludenti e prestazioni incolori, Lucca sembra diventato un caso per la squadra partenopea, mentre Simeone continua a farsi rimpiangere.

Lucca, acquisto da 40 milioni in difficoltà

Lorenzo Lucca non sta rispettando le aspettative riposte in lui dal Napoli. Acquistato in estate per 40 milioni in due rate, il suo impatto in campo è stato ben al di sotto delle attese. La sua prestazione contro il Torino non ha fatto altro che alimentare i dubbi su una sua eventuale crescita.

Nonostante le buone promesse iniziali, Lucca ha mostrato numeri impietosi, con soli 17 tocchi. Le statistiche parlano chiaro: 0 dribbling, 0 contrasti, 0 intercetti, 3 duelli a terra vinti su 6 e 2 duelli arei vinti su 5 Lucca non ha mostrato il tipo di impatto che ci si aspettava da un attaccante di quel valore. Il Napoli si trova oggi a dover fare i conti con una stagione in cui l’attacco non brilla come dovrebbe.

Simeone, il rimpianto del Napoli

Dall’altra parte, Giovanni Simeone, ceduto proprio quest’estate al Torino per 8 milioni, ha fatto il suo dovere, segnando contro il Napoli nella partita di stasera. Un gol che non fa altro che far rimpiangere ulteriormente la cessione dell’attaccante argentino. Dopo una stagione passata tra alti e bassi, Simeone aveva mostrato la sua capacità di essere incisivo in zona gol. Ora, con il Napoli che fatica a trovare continuità, la sua partenza per Torino sembra un affare che fa sorgere più di un dubbio.

La cessione di Simeone, ora con il Torino, appare quindi come un errore di mercato che il Napoli potrebbe rimpiangere durante questa stagione, soprattutto considerando la difficoltà del club a trovare alternative valide in attacco. Mentre Simeone segna, Lucca si trova a lottare per trovare il ritmo giusto.