“Volevo smettere”, retroscena toccante della rivelazione del Napoli: rinascita dopo il buio

Nel pomeriggio il Napoli ha annunciato il rinnovo di due giovani calciatori partenopei. La società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di prolungare il contratto di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, due prospetti decisamente interessanti all’interno del club. Il prolungamento posticipa la scadenza del contratto fino al 2030. Antonio Conte ha elogiato spesso i due, risultando cruciale per la decisione presa della società. Le parole di Vergara dimostrano tutta la felicità del giocatore per il rinnovo.

Vergara, dichiarazioni toccanti dopo il rinnovo

Il centrocampista azzurro, in merito alla decisione presa dalla società, ha voluto esprimere tutte le sue emozioni: ai canali ufficiali del club:

“La prima immagine che mi viene in mente se penso al percorso col Napoli è quando volevo smettere, durante un periodo difficile della mia vita. Quando il mister mi ha chiamato per entrare a Sassuolo è stato un segno del destino: lì, due anni fa, mi ruppi il crociato. Bello essere arrivato a questo traguardo con Giuseppe (Ambrosino, ndr), è una soddisfazione per entrambi”.

Il retroscena di Vergara è un racconto di resilienza da brividi: dopo dei momenti difficili, il centrocampista azzurro è riuscito a realizzare il suo sogno di vestire la maglia azzurra in Serie A.

Vergara oro di Napoli: i suoi numeri

Antonio Vergara è un trequartista classe 2003, nato a Frattaminore. Il 22enne è cresciuto nelle giovanili del Napoli, per poi fare esperienza in prestito alla Pro Vercelli e alla Reggiana. Nella passata stagione ha collezionato 33 presenze tra Serie B e Coppa Italia, trovando anche cinque gol e sei assist per i compagni. Il talento è fuori discussione e per questo motivo il Napoli ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro.