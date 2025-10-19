Noa Lang, entra e cambia ritmo ma resta un mistero: il Napoli si interroga

Nel Napoli che cerca certezze, il nome di Noa Lang continua a far discutere. L’ex PSV Eindhoven, acquistato in estate per una cifra importante, è finito rapidamente ai margini del progetto di Antonio Conte. Anche contro il Torino, partito ancora dalla panchina, è stato tra i pochi a dare una scossa nel finale, segnando pure un gol poi annullato per fuorigioco. Una prestazione che riapre il dibattito su un talento che il Napoli non può permettersi di perdere.

Noa Lang, da investimento a caso tecnico

Doveva essere uno dei volti nuovi dell’attacco azzurro, ma finora Noa Lang è rimasto più un’idea che una realtà. Quando il Napoli si dispone con il 4-3-3, Antonio Conte continua a preferirgli Leonardo Spinazzola come esterno sinistro titolare, lasciando l’olandese in panchina. Una scelta che sorprende, visto l’investimento economico e il potenziale tecnico del giocatore. Contro il Torino, entrato a gara in corso, ha mostrato determinazione, velocità e la voglia di incidere.

“Lang continua ad essere un fantasma seduto in panchina.”

Lo scrive Il Mattino, sottolineando come la gestione del talento ex PSV stia diventando un piccolo mistero all’interno dello spogliatoio azzurro.

L’impatto contro il Torino non basta

L’ingresso di Lang, arrivato con il Napoli sotto nel punteggio, ha cambiato ritmo e intensità al gioco offensivo. È stato l’unico, tra i subentrati, a dare la sensazione di poter invertire la rotta trovando anche la rete, poi annullata per posizione irregolare.

Tuttavia, Conte resta fedele alle proprie gerarchie e preferisce affidarsi a giocatori di maggiore equilibrio tattico. Una scelta che divide tifosi e addetti ai lavori, perché Lang rappresenta una risorsa offensiva che finora non è stata valorizzata pienamente.

Il futuro di Lang tra attesa e riscatto

Il Napoli sa di avere in casa un talento ancora da scoprire. L’olandese, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza in Eredivisie, non ha mai fatto polemiche, ma il suo minutaggio resta minimo.

In un momento in cui gli azzurri cercano nuova energia, Antonio Conte potrebbe presto concedergli più spazio. La sensazione è che Noa Lang stia solo aspettando il momento giusto per esplodere. E quando accadrà, il Napoli potrebbe ritrovarsi un’arma in più per la corsa ai vertici della Serie A.