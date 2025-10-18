Napoli, buone notizie dall’infermeria: fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka

Nel momento in cui il Napoli affronta una fase delicata della stagione, arrivano finalmente segnali incoraggianti dall’infermeria. Alessandro Buongiorno e Matteo Politano sono tornati a disposizione, mentre il centrale Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka continuano i rispettivi programmi di recupero. Proprio su quest’ultimi due sono arrivate delle notizie che possono far sorridere mister Antonio Conte.

Rrahmani e Lobotka: i tempi di rientro

Anche per Amir Rrahmani arrivano buone notizie. Secondo il quotidiano ‘Il Mattino’, il difensore albanese sta rispondendo bene al lavoro personalizzato e punta a rientrare nel gruppo entro fine mese. Il centrale bosniaco ha cerchiato di rosso una data ben precisa per il suo rientro ed è quella di Napoli-Inter, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00.

Diversa la situazione di Stanislav Lobotka, che è appena all’inizio del suo percorso, servirà quasi un mese. Il centrocampista slovacco procede con cautela, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida con il Bologna (domenica 9 novembre). Il suo rientro sarà gestito senza forzature, vista l’importanza del giocatore per equilibrio e costruzione del gioco. Al suo posto ci sarà Gilmour.

Con l’infermeria che si svuota, il Napoli ritrova fiducia e serenità. Riavere Buongiorno, Politano, Rrahmani e presto Lobotka rappresenta un segnale forte per l’ambiente e per il tecnico. La squadra può tornare a lavorare con quasi tutta la rosa, riducendo i rischi e aumentando nuovamente la competitività interna.

Recuperi confermati: Buongiorno e Politano rispondono presente per Torino-Napoli

Il Napoli registra due rientri importanti in vista della gara di Torino, quelli di Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Entrambi hanno recuperato a tutti gli effetti dai rispettivi infortuni. La loro presenza offrirà respiro alla rosa di Conte, che potrà contare nuovamente su due pedine fondamentali.

Nella giornata di ieri hanno effettuato l’intera seduta con il gruppo, senza manifestare alcun tipo di problema. La conferma del rientro in gruppo dei due azzurri è arrivata ieri, proprio da mister Conte, durante la conferenza stampa pre Napoli-Torino: “Politano e Buongiorno si allenano con la squadra”.

Dunque, anche Alessandro Buongiorno e Matteo Politano risponderanno presenta al match di questo pomeriggio, seppur dovrebbero partire dalla panchina. La loro disponibilità riduce la pressione sull’infermeria e restituisce soluzioni tattiche a Conte, utili per affrontare la Serie A e le prossime sfide di Champions League.