De Laurentiis show ai microfoni americani: la stoccata è diretta

Aurelio De Laurentiis ha regalato l’ennesimo dei suoi show. Nel corso dell’intervista ai media americani di Cbs Sports Golazo, il presidente del Napoli si è divertito con un sorprendente confronto fra il modo di raccontare il calcio dei giornalisti statunitensi rispetto a quelli italiani, con una netta preferenza per i primi.
L’attacco alla stampa italiana
De Laurentiis si complimenta così con la stampa locale:
“I giornalisti americani sono molto bravi. Quando sono a Los Angeles guardo la Serie A, e le persone che ne parlano lì sono più professionali di quelle che abbiamo in Italia. Non criticano, si limitano ad analizzare la partita. Sono molto gentili e non fanno commenti stupidi tipo ‘questo giocatore non è bravo’. Calma! Hai milioni di spettatori davanti a te, non puoi dire una cosa del genere. Viva Paramount Plus”.
Il presidente ha quindi regalato, ancora una volta, una dei suoi imperdibili show, regalando un’altra stoccata ai media italiani, spesso bersagli delle sue critiche.
La risposta su Conte
De Laurentiis si è anche soffermato sul lato più sportivo nel suo intervento, soffermando sul condottiero del suo Napoli:
“Ho incontrato Conte per la prima volta alle Maldive dieci anni fa. Nuotammo insieme e mi colpì subito il suo modo di analizzare il calcio. Provai a portarlo a Napoli già due anni fa, quando le cose non andavano bene, ma lui mi disse con grande sincerità che voleva partire dall’inizio, chiedendomi di aspettarlo a giugno. Abbiamo aspettato e lui è arrivato: ora siamo al secondo anno e le cose stanno andando molto bene”