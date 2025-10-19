De Laurentiis show ai microfoni americani: la stoccata è diretta

Aurelio De Laurentiis ha regalato l’ennesimo dei suoi show. Nel corso dell’intervista ai media americani di Cbs Sports Golazo, il presidente del Napoli si è divertito con un sorprendente confronto fra il modo di raccontare il calcio dei giornalisti statunitensi rispetto a quelli italiani, con una netta preferenza per i primi.

De Laurentiis si complimenta così con la stampa locale:

“I giornalisti americani sono molto bravi. Quando sono a Los Angeles guardo la Serie A, e le persone che ne parlano lì sono più professionali di quelle che abbiamo in Italia. Non criticano, si limitano ad analizzare la partita. Sono molto gentili e non fanno commenti stupidi tipo ‘questo giocatore non è bravo’. Calma! Hai milioni di spettatori davanti a te, non puoi dire una cosa del genere. Viva Paramount Plus”.