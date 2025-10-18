Torino-Napoli, Tancredi Palmeri distrugge De Bruyne: il commento accende nuove polemiche

Il Napoli ha perso 1-0 contro il Torino in un match deludente per gli azzurri. Tancredi Palmeri ha analizzato la prestazione della squadra partenopea, sottolineando come la qualità individuale non sia bastata a evitare una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Una performance priva di mordente e che ha portato pesanti critiche del giornalista, anche contro Kevin De Bruyne.

Una prestazione senza carattere: le parole di Palmeri

Il Napoli ha fatto fatica contro il Torino, assommando ben 13 occasioni a 6 ma senza mai trovare il mordente necessario per battere il muro difensivo granata. Tancredi Palmeri ha commentato così l’incontro:

“Il Napoli si è svegliato solo nel finale con Politano”

Il giornalista sottolinea come la squadra azzurra non sia riuscita a imporre il proprio gioco per tutto il match, aspettando troppo a lungo per svegliarsi, senza riuscire a concretizzare.

“Disastro De Bruyne e Lucca”

L’ulteriore critica di Palmeri, facendo riferimento a due protagonisti che, a sua detta, non hanno brillato durante la partita, evidenziando la frustrazione generale per l’atteggiamento poco incisivo degli azzurri.

Il Torino, manovra sorprendente e determinata

Nonostante la prestazione deludente del Napoli, Palmeri ha anche elogiato la solidità del Torino.

“Il Toro è un sorprendente manipolo da battaglia”

Ha scritto il giornalista, riconoscendo l’efficacia della squadra di Baroni, che ha messo in difficoltà gli uomini di Antonio Conte per tutta la durata del match. La difesa granata ha fatto il suo lavoro, impedendo agli avversari di sfondare, e il gol decisivo ha confermato la compattezza della squadra torinese.

Con questa sconfitta, il Napoli si trova a dover riflettere sulla sua attuale condizione e sull’atteggiamento mostrato durante la gara. Le parole di Palmeri, invece, creeranno come sempre dibattito tra i tifosi partenopei.