Torino-Napoli, Spinazzola analizza la sconfitta: “C’è mancato questo aspetto”

Il Napoli esce sconfitto contro il Torino e Leonardo Spinazzola ha parlato ai giornalisti per fare il punto della situazione. Nonostante un buon secondo tempo, la squadra ha faticato a concretizzare e a superare la difesa granata. Spinazzola ha sottolineato le difficoltà in campo, ma ha anche ribadito l’importanza di rimanere concentrati, con uno sguardo già al prossimo incontro contro il PSV.

Il Napoli ha bisogno di più cattiveria in attacco: le parole di Spinazzola

Il Napoli non è riuscito a ottenere punti in trasferta contro il Torino, perdendo 1-0. Dopo il match, Leonardo Spinazzola ha analizzato la prestazione della squadra.

“Nel primo tempo eravamo troppo bassi, ci mancava qualcuno più avanzato”

Ha spiegato il giocatore. La difesa del Torino ha sempre avuto la superiorità numerica e questo ha impedito al Napoli di sviluppare il proprio gioco offensivo.

“Abbiamo perso qualche palla facendo i bellini”

Ha aggiunto Spinazzola, citando Conte e riferendosi ad alcuni errori che hanno permesso al Torino di ripartire in contropiede. Nonostante un miglioramento nel secondo tempo, la squadra azzurra ha faticato a concretizzare le occasioni create.

La stanchezza e l’importanza della reazione

Spinazzola ha anche parlato delle difficoltà legate al calendario fitto, con partite ogni tre giorni.

“Non andiamo dietro a queste cose, abbiamo giocatori forti”

Ma ha anche ammesso che la mancanza di alcuni elementi chiave ha influenzato il gioco della squadra. La panchina corta ha reso più difficile trovare soluzioni rapide durante il match.

Guardando al futuro, Spinazzola ha concluso:

“Dobbiamo essere più cattivi in avanti. Creiamo tanto, ma poi ci manca il gol”

La squadra si prepara ora a concentrarsi sulla partita contro il PSV, con un’intensa analisi video per correggere gli errori fatti contro il Torino.