Torino-Napoli, Conte: “Il gol subito l’abbiamo fatto noi. Siamo stati troppo “bellini”. E sul mercato è durissimo

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita tra Torino e Napoli, vinta dai padroni di casa per 1-0 con il gol del grande ex Giovanni Simeone. Il tecnico leccese ha analizzato la sconfitta a sorpresa, dopo una prestazione non pienamente sufficiente da parte dei partenopei. Non sono mancate risposte anche dure da parte del tecnico, specialmente sul tema del mercato e delle difficoltà legate a questa stagione, già predette dall’allenatore prima dell’inizio del campionato.

Conte ha subito analizzato il gol subito dal Napoli, sottolineando un aspetto chiave sulla rete di Simeone:

“Il primo tempo muovevamo tanto la palla e abbiamo creato occasioni, ma ci siamo limitati a essere “bellini” . Nel secondo tempo abbiamo provato a fare di più, ma il gol l’abbiamo confezionato noi. Complimenti al Torino, ma stasera abbiamo fatto tutto noi”.

Antonio Conte ha poi risposto nuovamente al tema legato alle difficoltà di questa stagione, da lui già pronosticate:

“ Il mercato e la stagione difficile? Non voglio tornare su argomenti che sono triti e ritriti. Da uomo di calcio e persona esperta, ho l’esperienza che mi ha permesso di dire cose semplici. Non mi va di tornare su questi temi, basta che lo dico una volta. Noi dobbiamo pensare a lavorare. La nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivato. Non c’è tempo, bisogna migliorare e avere la pazienza”.

Infine ha concluso:

“Il gol che abbiamo subito oggi l’abbiamo fatto noi. Non c’è stato uno svarione difensivo. Io penso che il livello difensivo va fatto di squadra. C’è stato il rimpallo e il pallone è arrivato a Simeone. Non è una situazione creata dal Torino che ci ha messo in difficoltà. Il calcio che stiamo facendo è sempre nella metà campo avversaria e devi concedere delle ripartenze.

Dobbiamo essere bravi a prepararci a queste ripartenze. Abbiamo il maggior possesso palla e siamo la squadra che gioca la palla nella metà campo offensiva prima in Italia insieme all’Inter. Quando lasci 50 metri di campo e tu sei il Napoli e il prossimo step è quello di difendere 50 metri di campo. Oggi non mi ricordo di situazioni a livello difensivo gravi. Quando pressi alto accetti i duelli e lì devi essere bravo a migliorare nei duelli”.