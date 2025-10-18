Torino-Napoli, Simeone svela tutto: “Ecco cosa ho provato dopo aver segnato”

Il Napoli non brilla contro il Torino ed incappa nella terza sconfitta stagionale, la seconda in Serie A. A decidere il match ci ha pensato, Giovanni Simeone, ex della gara, che al termine della partita ha raccontato tutte le emozioni vissute oggi. La sua è stata una rete pesantissima, che potrebbe condizionare notevolmente il prosieguo del campionato dei partenopei, nonostante siano trascorse solamente 7 giornate dall’inizio dell’anno.

Torino-Napoli, Simeone: “Una serata piena di emozioni”

Giovanni Simeone è stato l’autore della rete che ha deciso la gara tra Torino e Napoli. Al termine del match, l’attaccante argentino che per tre stagioni ha vestito la maglia azzurra, ha raccontato ai microfoni di DAZN tutte le sue emozioni: