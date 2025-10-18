Home ->

Torino-Napoli, Simeone svela tutto: “Ecco cosa ho provato dopo aver segnato”

Il Napoli non brilla contro il Torino ed incappa nella terza sconfitta stagionale, la seconda in Serie A. A decidere il match ci ha pensato, Giovanni Simeone, ex della gara, che al termine della partita ha raccontato tutte le emozioni vissute oggi. La sua è stata una rete pesantissima, che potrebbe condizionare notevolmente il prosieguo del campionato dei partenopei, nonostante siano trascorse solamente 7 giornate dall’inizio dell’anno.

Torino-Napoli, Simeone: “Una serata piena di emozioni”

Giovanni Simeone è stato l’autore della rete che ha deciso la gara tra Torino e Napoli. Al termine del match, l’attaccante argentino che per tre stagioni ha vestito la maglia azzurra, ha raccontato ai microfoni di DAZN tutte le sue emozioni:

“Per me è stata una partita speciale in una gara così difficile, è stato importante fare gol. Sono contento perché è la prima partita che abbiamo vinto qua in casa contro i migliori d’Italia. É stata una serata piena di emozioni. Sono stato contento di fare gol, perché non è facile fare rete al Napoli. Ho provato un mix di emozioni, ma sono contento perché il tifoso del Torino merita di vedere questo, una squadra che deve lottare fino alla fine. Oggi c’è stata un’atmosfera bellissima. Sono contento per quello che ho visto. Io quando sono in campo voglio vincere, è ovvio che quando affronti squadre così ci sono tante emozioni

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
