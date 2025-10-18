Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Torino-Napoli, Simeone non perdona: gol valido per un motivo

di
Giovanni Simeone del Torino in azione contro il Napoli

Il Napoli è finito momentaneamente in svantaggio contro il Torino: a segnare per i granata è stato proprio Giovanni Simeone. L’ex non ha esultato e quasi si è scusato con i tifosi partenopei, ma intanto la squadra di Conte è andata sotto di una rete e ora deve reagire. Ecco perché il gol dell’attaccante granata è stato convalidato nonostante il fuorigioco iniziale.

Napoli: perché il gol di Simeone per il Torino è valido

Luca Marelli, a ‘Dazn’, ha spiegato perché il gol di Simeone è stato convalidato: “Sul tocco di Adams, Simeone era in fuorigioco di 4 metri. Poi il tocco di Gilmour, volontario e per giocare il pallone, ha rimesso Simeone in gioco“.

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, con le mani in preghiera durante la partita contro il Napoli, ottobre 2025.
Giovanni Simeone chiede scusa dopo il gol in Napoli-Torino, ottobre 2025

Insomma, l’ex calciatore azzurro non ha perdonato e ha portato in vantaggio il suo Torino nonostante l’iniziale posizione di fuorigioco.

Alessia Gentile

Gestione cookie