Torino-Napoli, parla Beukema: “Conte ci ha detto questo negli spogliatoi”

Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Torino, rivelando quali sono state le parole di Antonio Conte negli spogliatoi. La sconfitta patita contro i granata ha complicato e non poco il percorso del Napoli verso lo Scudetto. L’analisi del difensore ha reso più chiaro il clima nel gruppo squadra in queste settimane.
Beukema svela le parole di Conte: il retroscena
Ai microfoni di DAZN, il difensore olandese è tornato sulle parole di Conte, che ha definito la squadra fin troppo “bellina” e non realmente concreta.
“Si anche a noi Conte ha detto che siamo stati “bellini”. Abbiamo dominato per gran parte della partita, ma aveva ragione il mister. Non siamo stati così cattivi negli ultimi 20 metri nell’area avversaria. Dobbiamo migliorare questo aspetto.
Entrare in un gruppo vincente è una fortuna, perché ci stanno aiutando tutti molto. Sto giocando di più e mi sento ancora di più integrato e quello che vuole il mister. Questo vale anche per gli altri”.