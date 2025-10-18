Torino-Napoli, parla Beukema: “Conte ci ha detto questo negli spogliatoi”

Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Torino, rivelando quali sono state le parole di Antonio Conte negli spogliatoi. La sconfitta patita contro i granata ha complicato e non poco il percorso del Napoli verso lo Scudetto. L’analisi del difensore ha reso più chiaro il clima nel gruppo squadra in queste settimane.

Beukema svela le parole di Conte: il retroscena

Ai microfoni di DAZN, il difensore olandese è tornato sulle parole di Conte, che ha definito la squadra fin troppo “bellina” e non realmente concreta.