Napoli, scatta l’allarme McTominay: Conte ha un piano

Il centrocampista scozzese, Scott McTominay, è finito sotto la lente d’ingrandimento in casa Napoli. Il giocatore è al top delle sue condizioni fisiche e mentali alla vigilia della partita contro il Torino. L’allenatore azzurro, Antonio Conte, starebbe valutando un piano di gestione mirato per preservarlo in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida con l’Inter.

Allarme Scott: la decisione di Conte

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parla apertamente di un possibile “day off” per McTominay, spiegando che non è al top ma dovrebbe giocare, però tra oggi e martedì è lecito aspettarsi anche un turno di riposo in vista dell’Inter.

Conte, interpellato sull’argomento, ha scelto di non drammatizzare ma di chiarire la situazione con una risposta diretta.

“Scott non brillante? È molto semplice, ha cambiato status. È stato il miglior giocatore del campionato, è arrivato da underdog, da chi doveva dimostrare. Oggi ha cambiato status e le attenzioni nei suoi confronti sono totalmente diverse”.

Tre partite in pochi giorni rendono la questione più complessa per il Napoli, che deve trovare il giusto equilibrio tra competitività e condizione fisica. La gestione del centrocampista diventa così un tema centrale per non rischiare un calo in uno dei momenti più intensi della stagione.

La strategia di Conte

Conte sembra intenzionato a ruotare i suoi uomini in mezzo al campo, per garantire energia e lucidità. McTominay, arrivato con grande entusiasmo e protagonista del quarto Scudetto, ora deve convivere con aspettative più alte e una pressione diversa.

Il tecnico azzurro, come sottolineato dalla Gazzetta, potrebbe decidere di dosarne l’impiego, evitando sovraccarichi e preservandolo per la sfida con l’Inter, vero crocevia della settimana.

L’obiettivo è chiaro: mantenere equilibrio e continuità senza perdere intensità. Per un Napoli che punta in alto, la gestione delle forze sarà determinante. McTominay resta un pilastro, ma Conte vuole che arrivi al top nei momenti chiave.

Questa fase rappresenta una prova di maturità per il centrocampista scozzese e per tutta la squadra. Gestire le energie, accettare i turni di riposo e mantenere il livello competitivo saranno le chiavi per restare protagonisti fino alla fine.