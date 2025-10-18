Napoli, il nuovo acquisto primeggia in Serie A: i numeri con cui ha conquistato tutti

Sam Beukema sta vivendo uno dei momenti più alti della sua carriera. Il difensore olandese del Napoli si è imposto come punto fermo della retroguardia azzurra, garantendo continuità, forza e precisione. I suoi numeri in Serie A e Champions League raccontano di un giocatore solido, affidabile e sempre presente, capace di dare equilibrio a una squadra che punta in alto sotto la guida di Antonio Conte.

Beukema è già fondamentale

Da quando è arrivato al Napoli in estate, Sam Beukema è diventato il difensore più continuo del Napoli. Ha saltato solo quattro partite per infortunio, meno di qualunque altro centrale azzurro. Un dato che riflette non solo la sua affidabilità, ma anche la cura nella preparazione e la professionalità. Rrahmani ha saltato 14 gare, Juan Jesus 16 e Buongiorno addirittura 33: una differenza che conferma quanto l’olandese sia ormai indispensabile.

Inserito con continuità tra i titolari, il difensore ha saputo dare equilibrio e sicurezza alla linea arretrata, contribuendo in modo concreto al rendimento complessivo della squadra.

Numeri da top nei principali campionati europei

Le statistiche sono impressionanti. Tra i top 5 campionati europei, Beukema è il 2º per intercetti in rapporto al possesso (11.3). In Serie A, è il 2º difensore centrale per precisione nei passaggi (94.2%) e il 4º per percentuale di duelli difensivi vinti (77.78%).

Anche in Champions League, il centrale olandese si è distinto: è il primo giocatore della competizione per tiri respinti (4) e, insieme a Leonardo Spinazzola, è l’unico azzurro ad aver giocato tutte le prime due giornate senza commettere falli.

Nel gruppo azzurro guida inoltre diverse voci statistiche: primo per azioni difensive (11), per passaggi tentati e riusciti (124 e 119) e per palloni recuperati (10).

Un riferimento per Conte e per la Serie A

Sotto la gestione di Antonio Conte, Beukema è diventato un modello di continuità. La sua precisione, unita alla capacità di leggere il gioco, lo ha trasformato in un punto di riferimento non solo per il Napoli, ma anche per la Serie A.

La crescita del difensore olandese testimonia la qualità del lavoro svolto a Napoli, una piazza che continua a valorizzare giocatori pronti a fare la differenza anche in Europa. Un percorso di maturità che Beukema sta affrontando con la stessa serietà che lo ha portato, passo dopo passo, a imporsi tra i migliori nel suo ruolo.