Napoli, De Laurentiis non sarà a Torino: il motivo della sua assenza

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non prenderà parte alla trasferta azzurra per la partita contro il Torino, in programma oggi alle ore 18:00. Invece di volare in Piemonte con la squadra, seguirà l’incontro dagli Stati Uniti, più precisamente da Washington, dove è atteso a un evento istituzionale.

De Laurentiis versione americana: il motivo dell’assenza del patron per Torino-Napoli

La notizia arriva a poche ore dalla sfida di campionato contro il Torino: De Laurentiis ha deciso di non accompagnare la squadra in trasferta. I ragazzi di Antonio Conte hanno messo piede in terra piemontese ieri pomeriggio. Come riportato da ‘Il Mattino’, il numero uno del club seguirà la partita direttamente da Washington, dove è previsto un impegno istituzionale con la National Italian American Foundation (NIAF).

Il presidente del Napoli assisterà alla sfida direttamente dagli Stati Uniti, ma non nell’abituale casa di Los Angeles. Il patron azzurro seguirà la sua squadra da Washington, dove è previsto uno speciale appuntamento con premiazione per i 50 anni del NIAF. All’evento presenzieranno tantissimi personaggi di spicco, non solo del cinema, ma anche della politica.

Quanti ospiti per i 50 anni del NIAF: la Filmauro assegnerà un premio

Il gran gala andrà in scena questa sera. Tra i tanti ospiti, ci saranno anche Donald Trump e Giorgia Meloni. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, alla prestigiosa cerimonia risponderanno presenta pure l’Ad del Milan, Giorgio Furlani, il presidente del Verona, Italo Zonzi, Ezio Simonelli e Luigi De Siervo oltre ad Alex Del Piero, ambassador della Serie A.

Tra le altre cose, la Filmauro, società cinematografica di Aurelio De Laurentiis, questa sera assegnerà un premio, che si contenderanno 5 cortometraggi realizzati da registi emergenti che raccontano storie italiane e italo-americane.