Mazzata Napoli: due big neanche in panchina contro il Torino

Antonio Conte incita i suoi giocatori del Napoli a bordo campo durante una partita della Serie A 2025/2026.

Il Napoli sta per scendere in campo contro il Torino e dovrà farlo senza due personalità importantissime per la squadra. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno presenti neanche in panchina: notizie pessima per Conte e per gli azzurri che dovranno dare ancora di più.

Napoli, che mazzata prima del Torino: vanno ko McTominay e Hojlund

Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di questo pomeriggio contro il Torino in trasferta. Il Napoli e Antonio Conte dovranno fare a meno di due capisaldi.

Scott McTominay concentrato prima del match del Napoli, stagione 2025/26.

Per McTominay si tratta di trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund, invece, si tratta di affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Napoli, la formazione ufficiale contro il Torino

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca.

