Mazzata Napoli: due big neanche in panchina contro il Torino

Il Napoli sta per scendere in campo contro il Torino e dovrà farlo senza due personalità importantissime per la squadra. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno presenti neanche in panchina: notizie pessima per Conte e per gli azzurri che dovranno dare ancora di più.

Napoli, che mazzata prima del Torino: vanno ko McTominay e Hojlund

Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di questo pomeriggio contro il Torino in trasferta. Il Napoli e Antonio Conte dovranno fare a meno di due capisaldi.

Per McTominay si tratta di trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund, invece, si tratta di affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Napoli, la formazione ufficiale contro il Torino

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca.