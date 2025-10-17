Torino – Napoli, Conte ha sciolto ogni dubbio: decisione netta sul sostituto di Lobotka!

Antonio Conte ha parlato chiaro alla vigilia di Torino–Napoli. Le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile utilizzo di Kevin De Bruyne come soluzione temporanea hanno avuto una risposta. Con Lobotka ancora indisponibile, si va verso una scelta di pura logica. Una decisione di continuità e fiducia, maturata dopo settimane di lavoro sul campo e in un momento in cui il Napoli deve gestire un calendario fitto tra Serie A e Champions League.

La decisione definitiva di Conte

In conferenza stampa, Conte ha confermato che Lobotka non è ancora pronto per tornare in campo. Il centrocampista slovacco sta completando il suo recupero, ma non sarà rischiato in una fase così intensa della stagione. L’allenatore ha voluto chiudere ogni discussione su possibili esperimenti tattici, ribadendo la fiducia a Billy Gilmour, che già nelle ultime settimane ha risposto con prestazioni convincenti.

Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano ipotizzato l’inserimento di De Bruyne in una posizione più arretrata, per dare qualità e visione di gioco alla manovra. Un’idea suggestiva, ma mai realmente considerata dal tecnico, che punta sulla disciplina e sull’equilibrio del giovane scozzese.

Perché Gilmour convince Conte

Gilmour è diventato in poco tempo un punto di riferimento nella costruzione del gioco. Conte apprezza la sua rapidità nelle letture, la capacità di muoversi tra le linee e la freddezza nel primo tocco. L’assenza di Lobotka pesa, ma il Napoli ha trovato nello scozzese un profilo compatibile con le esigenze tattiche della squadra.

Contro il Torino, sarà chiamato a gestire un centrocampo fisico e organizzato. La fiducia del tecnico è totale: Gilmour rappresenta la continuità e l’identità che Conte vuole mantenere anche nelle rotazioni.

Un test cruciale per il Napoli

Il Napoli entra in una fase chiave della stagione, con sette partite in ventidue giorni tra campionato e Champions League. La gestione delle energie è vitale, ma la certezza nel ruolo di regista aiuta la squadra a mantenere equilibrio e ritmo.

Per Conte, la scelta di puntare su Gilmour non è solo tecnica ma anche simbolica: affidarsi alla coerenza del progetto, senza cercare soluzioni temporanee. In un momento in cui il gruppo ritrova pedine importanti, la solidità passa anche da queste decisioni. Il Napoli riparte da Gilmour, con la speranza di ritrovare presto Lobotka al suo fianco.