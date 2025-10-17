LIVE – Conferenza stampa di Antonio Conte prima di Torino – Napoli, sentite cosa dice il tecnico

Antonio Conte, prima della sfida tra Torino e Napoli, ha parlato ai microfoni delle sue opinioni sul match e del tour de force dietro le porte. Il tecnico è uscito allo scoperto su diversi argomenti, con i tifosi azzurri ora galvanizzati.

Il Napoli tornerà a giocare in campionato, al rientro dalla sosta, contro il Torino. La squadra di Marco Baroni si trova in grande difficoltà ed è alla ricerca della prima vittoria casalinga della stagione.

Antonio Conte però non scenderà a compromessi, con la squadra vogliosa di aggiudicarsi i tre punti e restare in vetta della classifica per questo inizio di tour de force: dopo i Granata, ci sarà l’Inter al ‘Maradona‘. Il campionato è ancora tutto da scrivere, con gli azzurri intenzionati a difendere lo Scudetto.

La conferenza stampa di Conte: le sue parole

Ore 15:00 – Inizia la conferenza stampa.