Napoli, uscito il nuovo kit Halloween 2025/26: mistero, scheletri e cultura partenopea

Il Napoli, in collaborazione con EA7, ha ufficialmente presentato il Kit Halloween 2025-2026. Una maglia pensata per unire cultura popolare, simbologia sacra e identità cittadina. Al centro emerge uno scheletro, che richiama le anime dei defunti, inserito in un ambiente gotico di pipistrelli e boschi crepuscolari. È un progetto che va oltre l’estetica: è un ponte tra passato, presente e fede collettiva dei tifosi azzurri.

Il concept dietro il Kit Halloween

Il kit nasce come evoluzione della maglia del 2023 dedicata al “culto delle anime pezzentelle” e porta con sé una forte valenza simbolica. Nel comunicato, il club parla di “rapporto eterno tra vivi e morti” e del legame con la pietas popolare.

L’elemento centrale è lo scheletro stilizzato, richiamato come figura che rappresenta il confine tra due mondi, inserito in uno sfondo che richiama un bosco crepuscolare con pipistrelli in volo. La scelta del tema non è solo estetica: vuole dialogare con l’immaginario spirituale della città di Napoli.

In termini tecnici, il kit avrà un font dedicato per nomi e numeri. Sarà disponibile una maglia gara in edizione speciale, accompagnata da una gymsack che riprende la texture crepuscolare del design. Verrà inoltre commercializzata una versione Junior, per i tifosi più giovani.

Distribuzione e disponibilità

I supporter potranno acquistare il kit nei punti vendita ufficiali del club: Via Calabritto, Piazza San Domenico, Stazione Centrale e nel Centro Commerciale Campania. Sarà disponibile anche sull’online store ufficiale e presso i dealer autorizzati, oltre che su Amazon.

Il Napoli e EA7 puntano anche a una diffusione ampia, rendendo accessibile questa maglia speciale a tutti gli appassionati.

Identità, innovazione e memoria: i valori del club

Il Kit Halloween 2025-26 non è solo una maglia. È un simbolo, un racconto che intreccia fede popolare, cultura partenopea e innovazione nel design sportivo.

In un mondo in cui le divise si somigliano sempre di più, questa scelta dimostra che il calcio può parlare anche di memoria, identità e passione. Per i tifosi del Napoli, ogni dettaglio diventa parte di un racconto collettivo da indossare.