Home ->

Interviste

McTominay “fortunato”? Critiche a sorpresa: messa in discussione la stella del Napoli

di
Scott McTominay mentre è in campo con la maglia del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona

Nella trasmissione “Giochiamo d’anticipo“, in onda su Televomero, si è scatenato il dibattito riguardante Scott McTominay. Protagonisti di questo sono state le opioni dei giornalisti Gianluca Monti e Francesco Modugno, i quali hanno un po’ messo in discussione il valore del fuoriclasse scozzese.

Monti: “Magic moment frutto di errori degli avversari”

Il primo a prendere la parola è stato Gianluca Monti:

“McTominay l’anno scorso ha avuto un vero magic moment: ha fatto 6 gol nelle ultime 8 partite. Sembrava che la palla gli finisse addosso, anche con errori degli avversari come il portiere del Monza che esce a vuoto. Si sono create una serie di situazioni, ha vinto l’MVP grazie a quei 6 gol”.

McTominay in campo con la maglia del Napoli
Scott McTominay mentre indossa la maglia del Napoli e deve difendersi dalle critiche

Il giornalista, con queste parole, ha quindi un po’ ridimensionato lo straordinario finale di stagione della stella del Napoli, attribuendo un ruolo rilevante anche alla fortuna riguardo al suo rendimento.

Modugno: “Il valore di McTominay è un altro…”

Si associa a questa opinione anche il giornalista di Sky Francesco Modugno, anche lui presente in studio:

“Allora non sono solo! Lo dico da tempo: una cosa è riconoscere la straordinarietà della stagione passata di McTominay, un’altra cosa è il valore assoluto e definire un range che probabilmente non appartiene al calciatore”

Solo il tempo chiarirà l’esattezza o meno di simili opinioni: lo scozzese è chiamato al riscatto alla ripresa dopo la sosta, cercando un gol che manca dalla prima giornata di campionato contro il Sassuolo.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie