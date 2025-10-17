McTominay “fortunato”? Critiche a sorpresa: messa in discussione la stella del Napoli

Nella trasmissione “Giochiamo d’anticipo“, in onda su Televomero, si è scatenato il dibattito riguardante Scott McTominay. Protagonisti di questo sono state le opioni dei giornalisti Gianluca Monti e Francesco Modugno, i quali hanno un po’ messo in discussione il valore del fuoriclasse scozzese.

Monti: “Magic moment frutto di errori degli avversari”

Il primo a prendere la parola è stato Gianluca Monti:

“McTominay l’anno scorso ha avuto un vero magic moment: ha fatto 6 gol nelle ultime 8 partite. Sembrava che la palla gli finisse addosso, anche con errori degli avversari come il portiere del Monza che esce a vuoto. Si sono create una serie di situazioni, ha vinto l’MVP grazie a quei 6 gol”.

Il giornalista, con queste parole, ha quindi un po’ ridimensionato lo straordinario finale di stagione della stella del Napoli, attribuendo un ruolo rilevante anche alla fortuna riguardo al suo rendimento.

Modugno: “Il valore di McTominay è un altro…”

Si associa a questa opinione anche il giornalista di Sky Francesco Modugno, anche lui presente in studio:

“Allora non sono solo! Lo dico da tempo: una cosa è riconoscere la straordinarietà della stagione passata di McTominay, un’altra cosa è il valore assoluto e definire un range che probabilmente non appartiene al calciatore”

Solo il tempo chiarirà l’esattezza o meno di simili opinioni: lo scozzese è chiamato al riscatto alla ripresa dopo la sosta, cercando un gol che manca dalla prima giornata di campionato contro il Sassuolo.