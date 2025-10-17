De Bruyne tra i top d’Europa: i numeri da fuoriclasse che esaltano i tifosi del Napoli

Il CIES Football Observatory ha inserito Kevin De Bruyne tra i migliori calciatori d’Europa per capacità di creare occasioni da gol. L’analisi, basata sui dati degli ultimi sei mesi, conferma il peso tecnico del belga nel nuovo Napoli di Antonio Conte. Un risultato che sottolinea l’impatto immediato del centrocampista, già diventato un punto di riferimento per qualità, visione e continuità.

De Bruyne nella top europea dei creatori di gioco

Nell’indice elaborato dal CIES in collaborazione con Impect, De Bruyne figura tra i primi sei calciatori più incisivi in fase offensiva. Il parametro misura la capacità di creare occasioni, con punteggi su base 100. Il belga ha ottenuto un punteggio altissimo: 93.3.

Un dato che lo colloca accanto a stelle come Lamine Yamal, Arda Güler, Raphinha e Mohamed Salah, confermando la sua costanza di rendimento anche dopo l’addio alla Premier League. Il belga, arrivato in estate al Napoli, continua a dimostrare di essere uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale.

L’impatto di De Bruyne nel Napoli di Conte

Il fuoriclasse belga ci ha messo davvero poco tempo a conquistare l’ambiente partenopeo con la sua intelligenza calcistica e con la sua capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. La sua presenza ha ridisegnato la manovra offensiva del Napoli, aggiungendo un tocco di fantasia in più.

Conte ne ha fatto il perno creativo della squadra. De Bruyne rappresenta un esempio di leadership e mentalità vincente, elementi fondamentali per la crescita del gruppo.

Il riconoscimento del CIES è un segnale importante anche per il Napoli, che si gode un fuoriclasse capace di incidere in ogni fase del gioco. A 34 anni, De Bruyne continua a primeggiare tra i migliori, dimostrando che il talento e l’esperienza possono ancora fare la differenza. Per la squadra di Conte, la sua presenza è più di un valore tecnico: è un simbolo di ambizione e maturità.