De Bruyne, incontro speciale: spoiler sulla sua prossima esultanza? (FOTO)

Kevin De Bruyne è stato protagonista di un incontro davvero toccante. Il belga del Napoli ha infatti incontrato il piccolo Emanuele, bambino di Bitonto affetto da una grave malattia a cui tutto il mondo del calcio si è profondamente affezionato. Il giocatore azzurro ha posato per una foto insieme al bambino, come testimonia la foto pubblicata sui profili social dello stesso bambino.

L’incontro con il piccolo Emanuele

De Bruyne si è prestato ad un meraviglioso scatto insieme ad Emanuele, con cui ha mimato la sua celeberrima linguaccia. Questo gesto è diventato molto popolare nel mondo del calcio italiano, con diversi calciatori che hanno omaggiato l’incontro con il bambino esultando mimando proprio la sua linguaccia nelle loro esultanze successive ai loro gol.

L’ultimo calciatore di Serie A autore di questa esultanza è stato il Taty Castellanos in occasione del match contro il Genoa. Anche un calciatore del Napoli, in passato, aveva conosciuto e omaggiato Emanuele: si tratta di Jack Raspadori, che mimò questa esultanza in occasione di Lazio-Napoli.

Chissà, allora, se non sarà anche De Bruyne il prossimo ad omaggiare Emanuele in un’esultanza dopo un gol, documento così anche sul terreno di gioco questo incontro davvero speciale avvenuto oggi.