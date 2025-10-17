“Contro il Napoli in campo neutro”, richiesta clamorosa alla UEFA: durissimo attacco

Ha sorpreso i tifosi la richiesta effettuata alla UEFA da parte dell’Eintracht Francoforte in merito alla partita contro il Napoli al Maradona del 4 novembre. La società tedesca ha richiesto, incredibilmente, di giocare il match in campo neutro a causa della scelta delle autorità italiane di escludere dalla trasferta i tifosi tedeschi.

Napoli-Eintracht Francoforte in campo neutro, no dalla UEFA

La risposta della UEFA non si è fatta attendere: la richiesta è stata rifiutata e il match si disputerà regolarmente il 4 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona. La risposta negativa è arrivata, comunque, con una riflessione in merito al tema, con l’organizzazione europea che ha affermato di meditare un cambio di regolamento in futuro.

La richiesta è arrivata a seguito della decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht. La memoria è ancora all’ultimo incrocio fra le due squadre del 2023, quando un gruppo nutrito di tifosi tedeschi misse a ferro e fuoco il centro di Napoli.

Durissimo comunicato dell’Eintracht

La risposta dell’Eintracht alla decisione non si è fatta attendere ed è stata davvero durissima in un duro comunicato diramato dal membro del CDA Philipp Reschke:

“Il trattamento completamente diverso che i vari paesriservano alle partite considerate ad alto rischio è ormai diventato un vero problema per la cultura del tifo europea e per l’integrità delle competizioni europee per club. Non è accettabile che nella maggior parte delle sedi i tifosi ospiti siano i benvenuti, anche di fronte a grandi sfide organizzative, mentre in altre, come recentemente in Francia e in Italia, in condizioni identiche vengano semplicemente esclusi per decisione delle autorità”

Reschke punta il dito, in particolare, contro il regolamento della UEFA:

“Il regolamento UEFA non fornisce ancora ai club colpiti da esclusioni unilaterali dei tifosi ospiti uno strumento per contrastare questa prassi o per compensare almeno in parte lo svantaggio competitivo che ne deriva, anche dal punto di vista dell’atmosfera di gara”.

I fatti del 2023: i disordini causati dai tifosi tedeschi

La società tedesca chiude il comunicato auspicando un cambio di regolamento con speranza, affermando di dover sottostare con irritazione ancora una volta, alla decisione delle autorità di Napoli.

Si temono, in ogni caso, disordini simili a quelli del 2023, dove circa 600 tifosi privi di biglietto (la cui vendita anche in quel caso era stata vietata ai supporters dell’Eintracht) percorsero le strade del centro di Napoli sino a Piazza del Gesù, causando violenti scontri e ingenti danni ad auto, vetrine e tavoli dei bar nella zona.