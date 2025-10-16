Stadio Napoli, l’allarme di Manfredi e Abodi spaventa i tifosi: “Ora il rischio è reale”

Le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi hanno acceso l’allarme in città. Durante il convegno “Lo sport per tutti, dalla Costituzione al territorio” tenutosi al circolo ILVA di Bagnoli, il ministro ha parlato con chiarezza della candidatura di Napoli per Euro 2032. La situazione di stallo fra ristrutturazione del Maradona e la costruzione di un nuovo stadio mettono quest’ultima in serio pericolo.

Abodi lancia l’allarme: “Napoli rischia davvero l’esclusione”

Abodi si è espresso in modo netto:

“Euro 2032? Il tempo corre e le possibilità che Napoli venga esclusa dalle sedi, seppur inimmaginabili, diventano ora concrete.”

Un messaggio diretto, che ha messo in guardia la città sulla necessità di accelerare i lavori legati allo stadio Diego Armando Maradona, uno degli impianti ancora da adeguare agli standard richiesti da UEFA.

La risposta del sindaco Manfredi

Poco dopo è arrivata la replica del sindaco Gaetano Manfredi, che ha confermato l’impegno del Comune ma ha anche chiarito i limiti legati ai tempi e alla burocrazia.

“A breve cominceremo la progettazione dei possibili interventi sul Maradona, per poi confrontarci con Governo Nazionale e UEFA.”

Manfredi ha poi aggiunto che si stanno valutando tutte le alternative, compresa quella di un nuovo stadio a Poggioreale, anche se l’ipotesi appare complessa.

“Lavoriamo a tutte le possibilità, ma Poggioreale è un’ipotesi difficile a causa dei vincoli del Mercato.”

L’intervento di Abodi e le dichiarazioni del sindaco arrivano a meno di sette anni dal torneo, che vedrà l’Italia ospitare Euro 2032 insieme alla Turchia. Il tempo stringe e il rischio che Napoli resti fuori resta concreto.