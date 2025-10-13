Napoli, l’ex tecnico non ha dubbi: “Hojlund e Lukaku insieme? Vi dico la mia”

L’ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, ha analizzato ai microfoni di Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv, il momento del Napoli e il rendimento del nuovo acquisto Rasmus Hojlund. Nell’intervista, il tecnico ha parlato delle qualificazioni mondiali, del paragone tra Hojlund e Haaland, e della corsa scudetto che vede gli azzurri ancora protagonisti nonostante la forte concorrenza.

De Canio: “Il calcio è più equilibrato, ma la Norvegia ha un attaccante straordinario”

“La Nazionale? Il risultato del campo dice che dobbiamo accontentarci di disputare i play-off. In questo periodo non abbiamo grandissimi talenti nelle zone nevralgiche del campo.

Vedo che il calcio si è livellato e c’è maggiore equilibrio: da qualche tempo non ci qualifichiamo ai Mondiali e anche ora siamo costretti quasi certamente a ricorrere agli spareggi.

La Norvegia è prima con merito, ha un attaccante di grandissimo livello, atletico, tecnico, e con una buona squadra realizza la possibilità di superare l’Italia, che un tempo era vista come una grande squadra e ora non lo è più.”

“Hojlund come Haaland? Dipende da lui. Può giocare anche con Lukaku”

Hojlund come Haaland? Tutti gli riconoscono queste qualità, ma per lui è una grande responsabilità.

Ha la capacità per dimostrare di essere un attaccante top e deve metterla in pratica, dipende solo da lui.

Certo, il Napoli ha preso un ottimo attaccante per sostituire Lukaku. Bisogna capire momenti e situazioni: l’anno scorso Kvara non fu sostituito adeguatamente, probabilmente i costi erano troppo alti.

Hojlund è arrivato anche perché è stata un’occasione dovuta al fatto che allo United non avesse fatto benissimo.

L’ex tecnico ha sottolineato come il danese possa formare una coppia d’attacco di grande livello insieme al belga.

Quando Lukaku rientrerà, potremmo vederli giocare insieme. Sarebbe una coppia bellissima per qualità e potenza.

“Napoli primo rivale di sé stesso, ma occhio a Milan, Inter e Roma”